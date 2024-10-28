Türkiye'de tarım giderek zayıflarken, tarım arazileri ve tarıma elverişli arsalar artan konut talebini karşılamak için imara açılıyor. Hükümet bunun önüne geçmek için şimdi boş duran binlerce dönüm arsa ve tarlaları mercek altına alıyor.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından boş bırakılan arsa ve tarlalar için yeni süreç başladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı da konuyla ilgili, iki sene boyunca boş kalan arazinin devlet tarafından kiralanarak tarımla uğraşan köylüye tahsis edileceğini açıkladı.

6 AY İÇİNDE TESPİT EDİLECEK

''Miras dâhil herhangi bir nedenle iki sene boyunca araziyi boş tutmak senin hakkın değil." diyen Yumaklı, arazinin köy halkı öncelikli olacak şekilde, elektronik ihaleyle ve muhammen bedeliyle bir yıllığına kiralanacağını duyurdu. Kira bedelinin arazi sahiplerine, üretim ve mahsülün ise toprağı ekip biçene verileceğini söyledi. Bakan Yumaklı, "Bu tür arazilerin, toplam arazinin yüzde 10’undan fazla olduğunu biliyoruz. Bu toprak niye boş kalsın? Komisyonlarımız çalışıyor. 5 Nisan 2025 tarihi itibarıyla tespit edilecek'' ifadelerini kullandı.