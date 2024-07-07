Tarım sigortalarından tohum desteğine kadar geniş bir yelpazede yapılan bu ödemeler, sektörde rahatlama sağlayacak.

Tarımsal Destek Ödemeleri Detayları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplamda 1 milyar 879 milyon 139 bin liralık tarımsal destek ödemesinin yapıldığını duyurdu. Bu destekler şu kalemde dağıtıldı:

Tarım Sigortaları Prim Desteği: 1 milyar 861 milyon 119 bin lira

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 7 milyon 405 bin 130 lira

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 5 milyon 725 bin 429 lira

Hububat ve Dane Mısır Desteği: 3 milyon 261 bin 741 lira

Toprak Analizi Desteği: 1 milyon 627 bin 700 lira

Bu önemli destekler, tarım sektörünün gelişimine büyük katkı sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu adımı, çiftçiler arasında memnuniyetle karşılandı.