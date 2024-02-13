Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacak.

"Süreci başlatıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, personel alımına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz" dedi.

İlanlar, İşkur'un internet sayfasından yayınlanacak

Personel alımı, Bakanlık tarafından taşra teşkilatında gerçekleştirilecek.

İlanlar, 19 Şubat tarihine kadar İşkur'un resmi internet sayfası üzerinden yayınlanacak.

Başvurulan pozisyon için belirlenen okulun ilgili bölümünden ya da programından son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak gerekmektedir.

"Şimdiden hayırlı olsun"

Diğer başvuru şartlarıyla ilgili detaylara Resmi Gazete'den ulaşılabilecek.

Bakan Yumaklı "Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.