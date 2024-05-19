20 yıldan fazla bir süre boyunca üretilen bu efsanevi model, Ford'un o dönemde ürettiği 15 milyon Model T'den biri olarak tarihe geçti.

Jennings Motor sports YouTube kanalında yayınlanan videoda, yıllardır açık alanda terk edilmiş bir Model T'nin yeniden canlandırılma süreci görüntülendi. Araç, motorunun sıkışması, kurma kolunun çalışmaması ve yağ haznesinde su birikmesi gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyaydı. Ancak Jennings Motor sport ekibi, aracı detaylı bir bakımdan geçirerek yeniden kullanılabilir hâle getirdi.

Model T'nin basit ama etkili tasarımı, restorasyon sürecini kolaylaştırdı. Bujileri ve silindir başlıklarını değiştirmek gibi basit işlemlerin ardından motor temizlendi ve farklı yağlarla bakımı yapıldı. Motorun alev alması gibi küçük aksaklıkların ardından araç sorunsuz bir şekilde çalıştı.

Şimdi ise aracın şanzımanı düzeltilecek ve tekerlekleri takılacak. Bu başarıyla tamamlanan restorasyon, Ford Model T'nin efsanevi hikayesine yeni bir sayfa ekliyor ve bu tarihi otomobili tekrar yollarda görmek mümkün olacak.