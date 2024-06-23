Taksim - Şişhane Metro (M2) Kapalı, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı Açık

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak. Metroların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği belirtildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

Buna göre, metroların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği bildirildi. Diğer taraftan, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın ise açık olduğu açıklandı.

Kapatılma nedenleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Metro İstanbul, ikinci bir duyuru yapılana kadar bu istasyonların kapalı kalacağını duyurdu.

Yolcuların güvenliği ve seyahat planlarını güncellemeleri için söz konusu güzergahlardaki değişiklikleri takip etmeleri önem arz ediyor.