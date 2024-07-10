Peyzajın önemli unsurlarından biri olan süs havuzları, yaz mevsiminin ortasına gelinmiş olmasına rağmen Van’da hala doldurulmadı. Süs havuzlarının olması gerektiği gibi suyla doldurulmuş hali, söz konusu çevre düzenlemesiyle bütünlük sağlarken, doldurulmamış hali görsel çevre kirliliğine dahi yol açabiliyor.

Suyla doldurulmayan havuzlar, rüzgarın da etkisiyle çöp ve toprakla dolarak kirliliğe neden oluyor.

Kent merkezindeki Beşyol güzergahında Millet Bahçesi’nde bulunan havuz da, doldurulmadığı için estetik durmuyor. Havuzun boş hali eleştiri alıyor.