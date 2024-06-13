Aylardır süren zorlu mücadele İstanbul'da büyük finalle sona erdi. Survivor All Star'ın şampiyonunu belirleyecek bu unutulmaz gece herkesin merak konusu. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu? 2024 Survivor şampiyonu kim olacak?

İstanbul'daki büyük finalde, Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda kıyasıya bir düelloda karşı karşıya gelecek. Canlı yayında gerçekleşecek düello oyununda kazanan, Survivor All Star şampiyonu olarak kupayı kaldıracak. İşte finalistler ve bu heyecan dolu gece hakkında bilmeniz gerekenler:

Finalistler Kimler? Survivor All Star'da finale kalan isimler: Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda.

Büyük Final Ne Zaman? Survivor All Star büyük finali, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Final heyecanı TV8 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek. Survivor finali, İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Seda'nın Düşünceleri: Seda, "Bu benim için bir hayaldi ve gerçek oldu. Atış seçmek büyük bir avantaj sağladı. Atakan’ı tebrik ediyorum; o efsane bir yarışmacı ve şampiyon," dedi.