Survivor'da Dün Akşam Kim Elendi? Nagihan Adaya Veda Etti mi?

Survivor'da dün gece kim adaya veda etti? Nagihan elendi mi? 21 Mayıs'ta Survivor'a kim veda etti? 21 Mayıs'ta gerçekleşen eleme heyecanı izleyicileri ekrana kilitledi. Dokunulmazlık oyunlarının ardından karma düello mücadeleleri başladı ve adaya kimin veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Nagihan yarışmaya veda eden isim mi?

21 Mayıs Survivor'a Kim Veda Etti?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star programında her hafta bir yarışmacı adaya veda ediyor. Bu hafta Survivor'da kim elendi? Nagihan Karadere elenen isim mi? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Nagihan'ın sakatlığı, eleme sürecinde önemli bir detay olarak öne çıktı. Günün sonunda yaşananlar büyük bir merakla bekleniyordu. Düelloda dört güçlü isim karşı karşıya geldi: Nagihan, Merve, Özgür ve Hilmicem.

SURVIVOR NAGİHAN ELENDİ Mİ?

Final düellosu Nagihan ve Merve arasında gerçekleşti. Merve Aydın, 5-0'lık skorla düelloyu kazanarak adada kalmaya devam ederken, elenen isim Nagihan Karadere oldu.

SURVIVOR 2024 YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç, Mustafa Kemal Kurt.

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora.

Survivor'da dün gece yaşanan eleme heyecanı ve detaylar izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.