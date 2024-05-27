Survivor Canlı İzle! 27 Mayıs Pazartesi TV8'de
Survivor All Star 2024, Mavi ve Kırmızı takım kadrolarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacılar iddialı sloganlarıyla dikkat çekerken, izleyiciler yarışmayı canlı izlemek istiyor. İşte, 27 Mayıs Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki!
Acun Ilıcalı Survivor'a Start Verdi!
1 Ocak'ta başlayan Survivor All Star 2024'ün açılışını yapan Acun Ilıcalı, yarışmanın detaylarını paylaştı. "SMS yok, her koyun kendi bacağından asılacak. Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor," dedi.
Survivor Yarışmacılarının Zorlu Mücadelesi
Yarışmacılara haftalık az öğün verildiğini belirten Ilıcalı, "Survivor sportif bir şov! Dominik Cumhuriyeti ile yakın ilişkilerimiz var ve ülkeye sağladığımız katkı büyük," dedi. Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstleniyor.
Mavi Takım Kadrosu
- Nefise Karatay
- Seda Ocak
- Begüm Yücetan
- Sahra Işık
- Seda Aktuğlu
- Damla Can
- Hakan Hatipoğlu
- Yiğit Poyraz
- Yasin Obuz
- Özgür Tetik
- Yunus Emre
- Ogeday Girişken
Kırmızı Takım Kadrosu
- Pınar Saka
- Merve Aydın
- Nagihan Karadere
- Gizem Memiç
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Berna Canbeldek
- Doğukan Manço
- Furkan Kızılay
- Ersin Korkut
- Sercan Yıldırım
- Turabi
- Bozok Gören
- Nihat Altınkaya
Survivor Canlı İzleme Linki Var mı?
Survivor 2024'ü TV8 platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. 27 Mayıs Pazartesi gününü kaçırmayın!