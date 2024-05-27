Survivor All Star 2024, Mavi ve Kırmızı takım kadrolarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacılar iddialı sloganlarıyla dikkat çekerken, izleyiciler yarışmayı canlı izlemek istiyor. İşte, 27 Mayıs Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki!

Acun Ilıcalı Survivor'a Start Verdi!

1 Ocak'ta başlayan Survivor All Star 2024'ün açılışını yapan Acun Ilıcalı, yarışmanın detaylarını paylaştı. "SMS yok, her koyun kendi bacağından asılacak. Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor," dedi.

Survivor Yarışmacılarının Zorlu Mücadelesi

Yarışmacılara haftalık az öğün verildiğini belirten Ilıcalı, "Survivor sportif bir şov! Dominik Cumhuriyeti ile yakın ilişkilerimiz var ve ülkeye sağladığımız katkı büyük," dedi. Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstleniyor.

Mavi Takım Kadrosu

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

Kırmızı Takım Kadrosu

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

Survivor Canlı İzleme Linki Var mı?

Survivor 2024'ü TV8 platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. 27 Mayıs Pazartesi gününü kaçırmayın!