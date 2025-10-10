Cumhuriyet Caddesinde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Yoğun olarak kullanılan caddede, özellikle kış mevsiminde vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalar yapılarak kaldırımlar da yenileniyor.

KALDIRIMLARIN BAKIM VE ONARIMI YAPILIYOR

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kırılan ve tahrip olan kaldırım taşları dayanıklı malzemelerle değiştiriliyor. Çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için belirli etaplar halinde gerçekleştiriliyor.

CADDE TEK YÖNLÜ, ARALIKLI OLARAK ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILIYOR

Yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta devam eden yenileme çalışmalarıyla birlikte, Cumhuriyet Caddesi belli aralıklarla trafik akışına kapatılıyor. Çalışmaların ilk etabı kapsamında, Beşyol mevkiinden Maraş Caddesi yönüne gidiş güzergahı belli aralıklarla ulaşıma kapatılıyor.

Gün içerisinde iş makineleri tarafından yapılan hafriyat kaldırma ve malzeme taşıma işlemleri nedeniyle trafik akışının zaman zaman durdurulabileceği öğrenildi. Ayrıca, çalışmaların hızlı ilerlemesi için cadde boyunca araç park edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Caddeyi kullanacak araç sürücülerinin de çalışmaları göz önünde bulundurarak planlamalarını yapmaları önerildi. Çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin herhangi bir bilgi netlik kazanmadı.