Van’da sürücü kurslarının direksiyon eğitimi verdiği Kalecik TOKİ yolu üzerindeki eğitim alanında bazı sıkıntılar olduğunu belirten eğitmenler, bu sorunların çözülmesini istiyor. Eğitim alanındaki yol çizgilerinin silinmiş olması, çukurlar, yoğun araç trafiği ve ağır iş makinelerinin güzergahı kullanması nedeniyle hem eğitmenlerin hem de kursiyerlerin zorlandığı ifade edildi.

Eğitmenler, direksiyon eğitimlerinin büyük bölümünün park sırası beklemekle geçtiğini belirterek, mevcut alanın yoğunluğu kaldırmadığını dile getirdi. S ve L park alanlarının yetersiz olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu, bu durumun da kursiyerlerin sürüş pratiğini olumsuz etkilediği aktarıldı.

Eğitim alanında yol çizgilerinin bulunmamasının aday sürücüler açısından kafa karışıklığı yarattığını ifade eden eğitmenler, özellikle acemi sürücülerin sağ ve sol şerit ayrımını yapmakta zorlandığını kaydetti. Alan içerisindeki çukurlar ve bozuk yolların da sürüş güvenliğini olumsuz etkilediği belirtildi.

ERDEMİREL: ÖĞRENCİLERİN DAHA GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİM ALMASI GEREKİYOR

Sürücü eğitmeni Zuhal Erdemirel, eğitim alanında şerit çizgilerinin bulunmamasının öğrencileri zor durumda bıraktığını belirterek, “Öğrenci; sağın hangisi, solun hangisi olduğunu bilemiyor çünkü çizgiler yok. Biz eğitim verirken sürekli yön tarif etmeye çalışıyoruz ama aday sürücü, çizgiyi görmediği için kararsız kalıyor. Ayrıca eğitim alanında kamyon ve tırların olması öğrencileri çok tedirgin ediyor. Büyük araçlar sürekli giriş çıkış yapıyor, sivil araçlar da korna çalıyor, burası bir eğitim alanı ve öğrencilerin daha sakin, daha güvenli bir ortamda eğitim alması gerekiyor.” dedi.

Bölgede kamyon, tır ve sanayi araçlarının yoğun şekilde bulunduğunu aktaran eğitmenler, ağır tonajlı araçların eğitim sırasında risk oluşturduğunu söyledi. Eğitim araçlarına yönelik sık sık korna çalındığı, bunun da kursiyerlerde panik ve stres yarattığı vurgulandı.

DURSUN: PARK ALANLARI ÇOK YETERSİZ

Sürücü eğitmeni Faysal Dursun ise eğitim alanındaki yoğunluk nedeniyle derslerin büyük bölümünün park sırası beklemekle geçtiğini ifade ederek, “40-50 dakikalık eğitim süresinde bazen sadece bir S park ve bir L park yaptırabiliyoruz. Çünkü park alanları çok yetersiz, kuyruğa girildiği zaman öğrencinin ders süresinin büyük kısmı beklemekle geçiyor. Öğrenci doğal olarak eğitimden verim alamıyor, sonra sınavda direksiyon hakimiyetinin zayıf olduğu söyleniyor ama öğrenciye uygulama yaptıracak alan kalmıyor.” diye konuştu.

“ÇEVREDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU VE DİĞER ARAÇLARLA DA MÜCADELE EDİYORUZ”

Eğitim alanında ağır tonajlı araçların oluşturduğu risklere değinen Dursun, “Kamyonlar, sanayi araçları ve tırlar sürekli güzergahı kullanıyor. Araçlarımızın üzerinde ‘sürücü adayı’ tabelası olmasına rağmen korna çalıyorlar, bu durum bazen kazaya bile neden olabilecek seviyeye geliyor. Biz burada sadece öğrenciye eğitim vermeye çalışmıyoruz, aynı zamanda çevredeki trafik yoğunluğu ve diğer araçlarla da mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“YOLLARDA CİDDİ ÇUKURLAR VAR”

Alan içerisindeki altyapı eksiklerine de değinen Dursun, “Yollarda ciddi çukurlar var, bazı bölgeler tamamen bozuk durumda. Orta refüj kupkuru, çevre düzenlemesi yok, ağaç yok, yazın öğrencilerle birlikte saatlerce burada bekliyoruz ama uygun bir ortam bulunmuyor. Yetkililerin gelip burada yaşanan sorunları yerinde görmesini istiyoruz.” dedi.

YÜCEKUŞ: KURSİYERE ŞERİT TAKİBİNİ ANLATIYORUZ AMA ÇİZGİLER SİLİNMİŞ DURUMDA

Direksiyon eğitim güzergahının yoğun trafiğe sahip bir caddeyi kapsamasının da eleştirildiği açıklamalarda, acemi sürücülerin bu güzergahta araç kullanmasının hem kursiyerler hem eğitmenler açısından tehlike oluşturduğu belirtildi.

Sürücü eğitmeni Çağlar Yücekuş da yol çizgilerinin eksik olmasının eğitim sürecini doğrudan etkilediğini belirterek, “Kursiyere şerit takibini anlatıyoruz ama çizgiler silinmiş durumda, öğrenci doğal olarak nereden ilerlemesi gerektiğini anlayamıyor. Eğitim alanında birçok yerde çukurlar bulunuyor, eğitim verirken hem araçlara zarar gelmesinden hem de öğrencilerin panik yapmasından endişe ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖNER: GÜZERGAH DAHA GÜVENLİ BİR ALANA TAŞINMALI

Sürücü eğitmeni Erhan Öner ise mevcut güzergahın acemi sürücüler açısından tehlike oluşturduğunu belirterek, “14-15 ders alan bir kursiyerin yoğun trafiğin olduğu bir caddeye çıkarılması çok riskli. Daha önce sınav sırasında ciddi bir kaza tehlikesi yaşandı, hem kursiyer hem eğitmen hem de trafikteki diğer sürücüler açısından güvenli bir ortam oluşmuyor. Bu güzergahın değiştirilmesini ya da daha güvenli bir alana taşınmasını istiyoruz.” dedi.

Eğitmenler ayrıca eğitim alanında çevre düzenlemesi, peyzaj ve bekleme alanlarının yetersiz olduğunu belirterek, ilgili kurumların alandaki sorunlara yönelik çalışma başlatmasını istedi.