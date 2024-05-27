2023-2024 sezonu sonunda Galatasaray, ligde 24'üncü şampiyonluğuna ulaştı. Formasında 4 yıldız taşıyan Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bir şampiyonluk daha alması durumunda beşinci yıldızı takacak.

AVRUPA'YA 5 TAKIM GİDECEK

2023-2024 sezonunun ardından Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlar da belli oldu. Ligi şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. Üçüncü sırada yer alan Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verecek. Sezonu dördüncü tamamlayan Başakşehir de ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek.

Süper Ligde 2023-2024 sezonu tamamlandı

Şampiyon Galatasaray, Devler Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Fenerbahçe ise aynı organizasyona ikinci eleme turundan başlayacak ve grup aşaması için 3 tur geçmek durumunda kalacak. Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan girecek ve gruplara kalması için 3 tur geçmesi gerekecek. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan giriş yapacak olan Başakşehir de grup aşamaları için 3 tur geçmek durumunda.

4 TAKIM SÜPER LİG'E VEDA ETTİ

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor'un ardından, son hafta deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 yenilen MKE Ankaragücü, 40 puanla bir alt lige düştü.

Konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 yenilen Konyaspor, 41 puanla düşme hattının üzerinde yer alarak ligde kaldı. Hatayspor da evinde Rizespor'u 2-0 mağlup ederek puanını 41'e yükseltti ve lige tutundu. İstanbulspor 16, Pendikspor 37, Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü de 40'ar puanla lige veda ettiler.

SEZONUN GOL KRALI MAURO ICARDI

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2023-2024 sezonunun gol kralı da Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi oldu. Sezonda 34 lig maçına çıkan Icardi, 25 kez gol sevinci yaşadı. Gol krallığında ikinci ise 21 golle Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko oldu. Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rei Manaj da 18 golle üçüncü sırada yer aldı.

ASİSTTE ZİRVEDE MERTENS

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, 15 asistle sezonun en çok asist yapan ismi oldu. Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic ise 14 gol pası ile asist krallığında ikinci sırada yer buldu.



MUSLERA 7'NCİ ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Galatasaray' 2011 yılının yaz döneminde transfer olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bu sezonla birlikte toplamda Süper Lig'de 7'nci kez şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılılarda 13'üncü sezonunu geçiren 37 yaşındaki file bekçisi, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşadı.

GÜNEŞ'İ GERİDE BIRAKTI

Muslera ayrıca, 7'nci kez şampiyonluk kupasını kazanarak, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci ünvanını 6 şampiyonlukla elinde bulunduran Şenol Güneş'ten de almış oldu.

OKAN BURUK'UN 3'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray'da Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde 3'üncü şampiyonluğunu elde etti. İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk kazanan Okan Buruk, geçen sezon da Galatasaray ile aynı başarısını tekrarlamıştı. 50 yaşındaki teknik adam, üst üste 2, toplamda da 3'üncü kez şampiyonluk yaşadı. Futbolculuk kariyerinde de 7 kez şampiyonluk kutlayan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 3 kez kupayı kaldırdı.