Halk TV'deki gelişmeler devam ediyor. Enver Aysever'in ayrılmasının ardından Şule Aydın da kanalla yollarının ayrıldığını duyurdu.

Şule Aydın Kimdir ve Halk TV'den Neden Ayrıldı?

Bugün yapılan açıklamada, Şule Aydın'ın Halk TV ile iş ilişkisinin sona erdiği belirtildi. Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla izleyicilere teşekkür etti ve yol ayrımını duyurdu.

Şule Aydın'ın Duyurusu

Şule Aydın, sosyal medya hesabından "Memleketin onca derdi arasında küçük bir duyurum var... Her gün saat 13'te size merhaba dediğim Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İzleyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından, Enver Aysever de iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halk TV yönetimi tarafından ilişkisinin kesildiğini belirtmişti. Aysever, görev yapan arkadaşlarına başarılar dilerken, izleyici dostlarına teşekkür etti.

Bu ayrılıkların ardından Halk TV'de yeni gelişmeler ve program değişiklikleriyle ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor.