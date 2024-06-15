TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi olan başarılı ve girişimci iş insanı Suat Çiftçi, Kurban Bayramı vesilesiyle bir tebrik mesajı yayınladı.

İş İnsanı Çiftçi mesajında, "Sevgi, saygı ve hoşgörünün birleştirici gücü olan dini bayramlar İslam âlemi için en güzel ve en anlamlı günlerdir. Kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşılması, dostlukların güçlenmesi konusunda anlamlı günler olan dini bayramlar, manevi değerlerimizin etrafında birleşmeyi ve bütünleşmeyi sağlamaktadır. Bu vesile ile kurban bayramını kutlar, Bayramın sağlıklı ve huzurlu geçmesini dilerim." ifadelerine yer verdi.