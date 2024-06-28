İlk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen oyun, bu yıl içinde 100 binden fazla eş zamanlı oyuncuya ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

SteamDB verilerine göre, The Descendant'ın oyuncu sayısı, normalde 2-3 bin arasında seyrederken, son zamanlarda hızla artış gösterdi. Bu ani popülerlik artışının arkasında ise Steam Takas Kartları'nın rol oynadığı düşünülüyor. Kullanıcılar, bu kartlar aracılığıyla oyunu edinerek ona olan ilgiyi artırdı.

The Descendant, özellikle minimum sistem gereksinimlerine sahip oyuncular için de çekici bir seçenek sunuyor:

İşletim Sistemi: Windows Vista ve üzeri

İşlemci: Intel i3 2.0GHz veya eşdeğeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD veya NVIDIA (1GB VRAM)

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Oyunun önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel i5 2.5GHz veya eşdeğeri

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: AMD veya NVIDIA (2GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

The Descendant'ın bu beklenmedik başarısı, Steam'deki bağımsız oyunların potansiyelini ve platformun kullanıcılar arasında yarattığı etkiyi göstermesi açısından da önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.