Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bağ-Kurlular, 9 bin iş günü ile emekli olurken SSK'lıların 7 bin 200 günle emekli olmasına gönderme yaparak şartlarda eşitlik talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi esnafa erken emeklilik müjdesi verdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun (TESK) bu talebi şu anda görüşülüyor.

Buna göre, küçük esnafın prim ödeme gün sayısı düşürülecek ve SSK'lılarla eşitlenecek.

Henüz netleşmeyen düzenlemenin içeriği merak ediliyor.

Prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inecek

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kurluların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inecek. Böylece bin 800 gün kazanan Bağ-Kurlular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek.

İlgili düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek diye bekleyen çok sayıda vatandaş var.

Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden sadece küçük esnaf yararlanacak

Bu aşamada Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 7 bin 200 primle kimlerin emekli olacağını açıkladı. Karakaş, Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden sadece küçük esnafın yararlanabileceğini belirterek, şu bilgiyi verdi:

Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işveren sahiplerinin bu düzenlemeden faydalanamayacak.

"Sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlan yararlanacak"

Prim eşitlemesinin olduğu gibi bütün Bağ-Kurluların emekli olacağıyla ilgili kamuoyuna yanlış bir algı olduğundan bahseden Karakaş, sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları sağlayan Bağ-Kurluların erken emekli olacağını dile getirdi.

"Bağ-Kur'da emeklilik için 9 bin pirim ödenmeli"

Karakaş, prim düzenlemesine bakıldığı zaman Bağ-Kurluların SSK’lılara oranla emekli olmalarının daha zor olduğunu belirterek, Bağ-Kurlunun emekli olması için tam olarak 9 bin gün prim yatırması gerektiğini hatırlatarak şu bilgiyi verdi:

"Esnaf prim ödemekte güçlük çekiyor"

Eğer 9 bin günün altında prim günü varsa normal şartlar altında o kişi emekli olamıyor. Bu durumda özellikle küçük esnafın primlerinin ödemekte zorluk çektiğini görüyoruz. Hükümetin ise neredeyse her sene prim yapılandırması ve kolaylıklara rağmen esnaf ve sanatkarların bu borçlarını ödeyemediğini, bu nedenle EYT’li olmalarına rağmen çok sayıda Bağ-Kurlunun emekli olamadığını görüyoruz.

“1 Ekimde torba yasa Meclis'e sunulacak”

TBMM 1 Ekim’de açılır açılmaz gelecek olan torba yasada, yapılan açıklamalarda da anlaşılacağı üzere SSK ve Bağ-Kur’la ilgili prim eşitlemesinin gündeme geleceğini öngörüyoruz.

“Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı olanlar yasadan yararlanacak”

Bu düzenlemeden tüm Bağ-Kurluların faydalanamayacağının altını çizen Karakaş, şu önemli bilgiyi aktardı

Özellikle Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı olanlar yani bakkal, kıraathane sahipleri, kasap, kuaför, ayakkabıcı gibi küçük esnaf diye tabir edilen kesim bu düzenlemeden faydalanacaktır. Ancak şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işveren sahiplerinin bu düzenlemeden faydalanamayacağını söyleyebiliriz.

“Bağ-Kurlu 5 yıl daha erken emekli olabilecek”

Karakaş, düzenlemeyle birlikte küçük esnafın 5 yıl daha erken emekli olacağını dile getirerek, şu açıklamada bulundu:

Düzenlemenin avantajlarına da bakıldığı zaman, bir Bağ-Kurlu erkek 9 bin prim günü ile emekli olurken, eşitleme yapılması halinde prim gün sayısı 7 bin 200 güne düşecektir. Yani 25 yıl boyunca prim ödemesi gerekirken, sadece 20 yıl prim ödemesi yeterli olacaktır. Burada bin 800 günlük bir avantajdan yararlanacaklar. Dolayısıyla Bağ-Kurlunun 7 bin 200 prim günü varsa ve diğer şartları karşılıyorsa emekli olabilecektir.

"7 bin 200'den fazla prim günü olanlar geri ödeme alamayacak

Karakaş, düzenlemenin yasalaşması halinde 7 bin 200 prim günü yatıran vatandaşların da geri ödeme alamayacağı bilgisini vererek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Örneğin 8 bin, 8 bin 500 gibi olanlar 7 bin 200’den fazla olan primlerini geri almaları mümkün değil. SGK uygulamasında primlerin geri alınması ancak ve ancak askerlik borçlanması, yurt borçlanması söz konusu olunca yapılır.iha