Van Beşyol Meydanı’nda konuşan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Sumud Filosu ile Gazze’ye insani yardım ulaştırılması ve bölgeye acil bir insani yardım koridoru açılması gerektiğini belirtti.

Gazze'deki ablukayı kırmak ve soykırımı durdurmak için 46 ülkeden 400'den fazla aktivistin, Sumud Filosu ile İspanya, İtalya, Yunanistan, Libya ve Tunus'tan yola çıktığını ifade eden İlhan, aktivistlerin Gazze'ye 70 mil kala uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından durdurulduklarını ve aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.

“2 yıldır Gazze'de devam eden soykırımı durdurmak ve Gazze'deki ablukayı kırmak için Sumud Filosu olarak 46 ülkeden 400'ün üzerinde vicdan sahibi insanın Gazze'ye yaklaşık 70 mil mesafede uluslararası sularda gözaltına alındığını” kaydeden İlhan, “Hali hazırda Sumud Filosuyla yola çıkan vicdanlı insanlar Nakab (Necef) Hapishanesinde ağır koşullarda tutulmaktadır. Hapishanede tutulanların içinde vatandaşımız da bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

İlhan, Sumud Filosu’nda yer alan vatandaşların uluslararası sularda hukuksuzca gözaltına alındığını da dile getirdi.

