AA muhabirinin Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün İstatistik Bülteni'nden yaptığı derlemeye göre, Bakanlık tarafından kuruluşuna imkan sağlanan 6 bin 364 tarımsal kalkınma, 2 bin 446 sulama, 601 su ürünleri ve 31 pancar ekicileri kooperatifi bulunuyor. Toplam 9 bin 442 kooperatifteki ortak sayısı ise 2 milyon 210 bin 710 olarak kayıtlara geçti.

Hayvancılık, tarım, ormancılık, çay, sulama ve su ürünleri konularında belirlenen bölgelerde faaliyet gösteren 111 kooperatif bölge birliğinin yanı sıra Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) faaliyet gösteriyor.

Söz konusu birliklere kayıtlı ortak kooperatif sayısı 5 bin 236'ya ulaştı. Faaliyetteki 1623 birim tarım kredi kooperatifinin 851 bin 621 ortağı bulunuyor.

Tarımsal üretici birliklerinden, bitkisel ürün grubunda 203, hayvansal ürün grubunda 529, su ürünleri grubunda 34 ve organik ürünler grubunda 23 olmak üzere toplam 789 birlik çalışmalar yürütürken bunların üye sayısı 249 bin 517 olarak kaydedildi.

Ürün ve ürün grubu bazında kuruluşu gerçekleştirilen tarımsal üretici birliklerinin dikey örgütlenmesine ilişkin süt, kırmızı et, kanatlı hayvan eti, yumurta, bal, meyve, tarla bitkileri, su ürünleri yetiştiriciliği ve deniz ürünleri avcılığı konularında 9 üretici merkez birliği bulunuyor.

Söz konusu üretici merkez birliklerine üye üretici birliği sayısı toplam 533, bu birliklerdeki üye sayısı ise 206 bin 733 olarak belirlendi.

Yetiştiriciler sığırdan koyuna, tavuktan arıya kadar hayvanlar için birlik kurdu

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Tavuk Yetiştiricileri Birliği ve Arı Yetiştiricileri Birliği olmak üzere 5 türde birlik yer alırken 276 ıslah amaçlı hayvan yetiştirici il birliği bulunuyor. Bu birliklere üye sayısı ise 572 bin 380 olarak hesaplandı. Islah birliklerinden 4'ü dikey örgütlenmesini tamamlayarak merkez birliğini oluşturdu.

Belirlenen bölgelerde 18 tarım kredi kooperatifleri bölge birliği, ulusal düzeyde de 8 kooperatif merkez birliği bulunuyor.

Ayrıca çiftçilerin meslek örgütü 760 ziraat odası ve bunların tamamının üye olduğu ziraat odaları birliği yer alırken, buralara da 5 milyon 225 bin 151 çiftçi üyelik yaptı.

Türkiye genelinde toplam 12 bin 130 tarımsal amaçlı örgütten geçen yıl, aralarında Ankara, Adana, Antalya, Konya ve İzmir'in de yer aldığı 105'i birinci derece örgüt belgesi aldı.

Tarımsal desteklemelerde ayrıcalık tanınıyor

Tarımsal amaçlı örgütler, Bakanlık tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde derecelendiriliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal üretici birlikleri ve ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri derecelendirme kapsamına alındı.

Buna göre, başvuru yapanlardan 60 ve üzeri puan alanlar, "birinci derece tarımsal amaçlı örgüt belgesi" almaya hak kazanıyor.

Bu belgeye sahip örgütler, tarımsal desteklemelerde ayrıcalık, faiz indirimi, organizasyonlara davet, karar alma süreçlerine katılım gibi imkanlardan yararlanabiliyor.