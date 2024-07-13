Bu liste, adı soyadı listede olan milyonlarca çalışan için büyük bir fırsat sunuyor. Ekonomik ve sosyal rahatlık arayanlar için erken emeklilik imkanlarını değerlendirme zamanı geldi.

EYT düzenlemesiyle birlikte Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişi için erken emeklilik kapıları aralanmıştı. Ancak bu fırsatı kaçıranlar için de SGK'nın yeni düzenlemesi umut vaat ediyor. Yeni erken emeklilik listesi, sağlık sorunları veya iş kazaları sonucu malul olanlar için de geçerli şartlar sunuyor. Bu kapsamda, belirli sağlık durumları veya meslek hastalıkları geçirenler de erken emeklilik hakkı kazanabiliyor.

SGK'nın açıklamalarına göre, malulen emeklilik için belirli şartlar ve süreçler bulunuyor. Bu şartları sağlayanlar, SGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda erken emeklilik imkanından yararlanabilirler. Erken emeklilik süreci ve şartları hakkında detaylı bilgiye SGK'nın resmi kanallarından veya ilgili kurumdan ulaşılabiliyor. Bu yeni düzenleme, çalışanlar arasında büyük bir ilgi ve beklenti yaratmış durumda.