Savcılığa yapılan suç duyurusuyla davanın seyri değişti. Dönemin Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner, "Tolgahan Demirbaş'ı MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık. Sokakta gözaltına alındığına dair tutanak sahte" şeklinde çarpıcı bir itirafta bulundu.

30 Aralık 2022'de Ankara'da yaşanan suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in davasında, Öner'in itirafları dosyaya büyük bir çarpıcılık kattı. Öner'in iddiaları, olayın başından beri sorgulanan tutanakların ve delillerin yeniden gözden geçirilmesini sağladı.

Kerem Gökay Öner, suç duyurusunda bulunarak Demirbaş'ın gerçek gözaltı yerinin kamuoyuna yanlış aktarıldığını belirtti. Öner, tutanakların olay yerinde bulunmayan polislerce hazırlandığını ve Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldıklarını iddia etti.

Avukat Süleyman Kavak ise bu skandal itirafın ardından, Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner'in tanık olarak dinlenmesi talebinde bulundu. Öner'in ifadesi, davanın seyrini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte.