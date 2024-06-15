Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında geçirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayram boyunca Ankara'da olacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle Manisa'da geçirecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Afyonkarahisar'da bayramı kutlayacak.