Diziye Dair Son Gelişmeler

Her Perşembe saat 20:00’de yayınlanan bu dizi, 5. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor ve fragmanı yayınlandıktan sonra izleyiciler arasında büyük bir heyecan oluşturdu.Siyah Kalp’in önceki bölümünde, ikizlerle ilgili sırların ortaya çıkması, Sumru’nun annesine gerçeği anlatmasıyla birlikte gelişti. Sumru, yaşadığı zorlukların ardından annesine her şeyi itiraf ederken, bu durum izleyicileri derinden etkileyen bir dramaya yol açtı. Nuh ve Melek’in Sumru’ya karşı sergilediği tavır da gerginlik yaratırken, Cihan’ın Melek’e karşı duyduğu hislerin karmaşası, izleyicilerin merakını artırdı.

Yeni Bölüm İçin Geri Sayım Başladı

Siyah Kalp dizisinin 5. bölümünün yayınlanmasıyla birlikte, Harika’nın sürpriz hamlesi ve kına gecesinde yaşanacak olayların ne denli etkili olacağı konusunda birçok spekülasyon ortaya çıktı. Show TV’nin yayın akışında Siyah Kalp’in bu akşam ekrana geleceği kesinleşti ve izleyiciler, heyecan dolu anları kaçırmamak için televizyonlarının başına geçmeye hazırlanıyor.