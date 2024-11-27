17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin'in (22) en son Cizre ilçesinde Dicle Nehrine atladığı şüphesiyle Şırnak AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde itfaiye, Van Emniyet Müdürlüğü, Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır AFAD ve Jandarma SAS komando ekiplerinin katılımıyla, sualtı, su üstü, hava ve karadan arama çalışmaları yürütülmüştü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Suriye-Irak sınırlarına kadar kıyı taramaları yapıldı. Suriye'nin Derik bölgesinden gelen bir cesede ait fotoğrafın güvenlik birimlerine geldiğini ve ailesine teşhis edilen fotoğraftaki kişinin kayıp çocuklarına ait olduğu beyan edilmesi üzerine arama çalışmaları sona erdi" denildi.

Yalgettekin'in ailesi, cenazeyi almak için Suriye'nin Derik kentine geçeceği kaydedildi.