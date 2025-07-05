2024 yılında SGK'ya prim günü eksikliği nedeniyle 92 bin kişi başvurmuştu. 2025 yılının ilk 6 ayında ise 58 binin üzerinde başvuru yapılması ise dikkat çekti. Yoğunluğun bu kadar artmasının nedeni olarak kayıt dışı istihdam ve sahte sigorta uygulamalarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda, İstanbul’da özel sektörde çalışan bir kadın işçi, emeklilik başvurusunda bulunmadan önce SGK sisteminde toplam gün sayısını kontrol ettiğinde, yaklaşık 2 yıllık; yani 720 günlük sigortalı süresinin görünmediğini fark etti.

Tüm bordrolarının ve maaş ödemelerinin eksiksiz olduğunu belirtmesine rağmen sistemde bu günlerin yer almadığını gören işçi, SGK’ya dilekçeyle başvurarak soruşturma başlatılmasını talep etti. Kurum henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmasa da, incelemenin aylar sürebileceği ifade ediliyor.

MAAŞ KESİLİYOR ÖDENEN AYLIKLAR GERİ ALINIYOR

HaberGlobal'e konuşan SGK Uzmanı Ali Tezel, sahte sigortalılık vakalarında hem çalışanların tüm haklarını kaybettiğini hem de işverenlerin ağır cezalarla karşılaştığının altını çizdi. Tezel, SGK tarafından yapılan incelemeler sonucunda yaşanabilecekleri şu sözlerle anlattı:

SGK ya binlerce başvuru yapıldı! Emekli olanlar da radara girdi Maaşlar kesilir, ödenenler geri alınır 150 bin lira cezası var 3

"Bu durumda kişinin sigorta süresi tamamen iptal edilirken, bu sürede yatırılmış olan primler de SGK’ya gelir olarak kaydedilir. Emekli maaşı bağlandıktan sonra bile sahtecilik tespit edilirse, maaş kesilir, ödenen tüm aylıklar geri alınır ve sorumlu işveren hakkında 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan adli işlem başlatılır. 2025 yılı itibarıyla sahte sigorta nedeniyle tespit edilen işverenlere uygulanan idari para cezaları, 150 bin TL’yi aşmaktadır"

GERİYE DÖNÜK SİGORTA HAKKI YOK!

Avukat Gizem Gonce, işveren ve işçinin sigorta primi konusunda karşı karşıya geldiklerini ifade ederek, SGK'nın primin eksik olması durumunda işçinin haklarını kullanmasına izin vermediğini belirtti. Sigortalı olunan günden itibaren prim günlerinin ödenip ödenmediğinin incelenmesi gerektiğini vurgulayan Gonce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişi, emekli olacağı zaman günleri eksik çıktığını fark edebilir ve geriye dönük sigorta da işletilemeyeceği için yaş şartını karşılasa da primleri eksik olunca ne yazık ki emekli yapılamaz"

Aktif çalışmadığı halde elden ödeyerek kendini çalışan gibi gösterilmesi durumunun SGK tarafından tespit edilmesi durumunda yatırılmış primler Sosyal Güvenlik Kurumu'na gelir olarak alınıyor. Gonce, "Emekli aylığı bağlandıktan sonra sahte sigorta yaptırmış olduğu tespit edilenlerin ise emekli aylığı kesilerek ödenmiş aylıklar da kendilerinden tahsil edilmektedir. Sahte sigortalı gösteren işletmelerine de yüksek idari para cezaları uygulanmaktadır" sözlerini kullandı.

DİLEKÇE YAZILMASI GEREKİYOR

Prim iadesinin alınması için dilekçe hazırlanması gerektiğini vurgulayan Gonce, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

SGK ya binlerce başvuru yapıldı! Emekli olanlar da radara girdi Maaşlar kesilir, ödenenler geri alınır 150 bin lira cezası var 5

"Başvuruların şahsen yapılması da önemli bir şarttır. Bir başkası adına SSK primini geri almak için başvuru yapılmasına izin verilmemektedir. Başvuru yapacak olan kişilerin kendi adlarına işlemi gerçekleştirmesi gerekir. Prim iadesini alabilmek için bir dilekçe hazırlanması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılması gerekir. Başvurular şahsen ve kuruma gidilerek yapılır. Dijital ortamdan veya e-devlet üzerinden SGK primini geri almak için başvuru yapılmasına izin verilmez."