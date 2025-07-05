Sınav, 81 ildeki 87 sınav merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan 2025-YDS/İngilizce için adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

68 bin 666 adayın başvurduğu sınava girenlere, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika cevaplama süresi verildi. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanındı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

Emniyet görevlileri dahil 10 bin 533 kişinin görev yaptığı sınav, saat 13.15'te sona erdi.