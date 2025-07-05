Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Projeyle baraj, göl, gölet ve diğer su kaynaklarına hem ekolojik hem de ekonomik değer katılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğünde, şube ekiplerince Çaldıran ilçesinde bulunan Çilli Gölü ile Başkale ilçesindeki bazı su kaynaklarında detaylı incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çözünmüş oksijen, sıcaklık, pH, tuzluluk, elektriksel iletkenlik ve TDS gibi su kalitesini belirleyen parametreler ölçüldü.

Ayrıca birer litrelik numune kaplarına alınan su örnekleri, fiziksel ve kimyasal analizler için ilgili laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçlarına göre, söz konusu su kaynaklarının balıklandırma potansiyeli değerlendirilecek. Projeyle ekolojik dengenin korunması, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve ekonomik değeri yüksek balık türlerinin sürdürülebilir avcılığının sağlanması amaçlanıyor.