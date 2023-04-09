İYİ Parti'nin milletvekili aday listeleri kesinleşti. YSK'ye teslim edilen ve büyük kısmını erkeklerin oluşturduğu listede Koray Aydın, Eşref Fakıbaba, Ayyüce Türkeş, Uğur Poyraz, Turhan Çömez, Ümit Özlale, Kürşad Zorlu ve Buğra Kavuncu gibi isimler üst sıralarda yer alıyor.
İYİ Parti'de eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana'dan aday gösterildi. Eski Urfa Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba ise memleketi yerine Ankara'dan aday yapıldı.
Vanspor Futbol Kulübü eski başkanı ve iş insanı Seyithan İzsiz, İyi Parti'den İstenbul 3. Bölge 2'nci sıradan aday oldu.
İYİ Parti'de seçilme ihtimali yüksek isimler ve seçim bölgeleri şöyle:
Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Koray Aydın - Ankara 1. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra
Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra
İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra
Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra
Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra
9 İLDE ADAY GÖSTERİLMEDİ
İYİ Parti dokuz ilde aday göstermedi. Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de İYİ Parti, CHP listelerindeki adayları destekleyecek.