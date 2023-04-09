İYİ Parti'nin milletvekili aday listeleri kesinleşti. YSK'ye teslim edilen ve büyük kısmını erkeklerin oluşturduğu listede Koray Aydın, Eşref Fakıbaba, Ayyüce Türkeş, Uğur Poyraz, Turhan Çömez, Ümit Özlale, Kürşad Zorlu ve Buğra Kavuncu gibi isimler üst sıralarda yer alıyor.

İYİ Parti'de eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana'dan aday gösterildi. Eski Urfa Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba ise memleketi yerine Ankara'dan aday yapıldı.

Vanspor Futbol Kulübü eski başkanı ve iş insanı Seyithan İzsiz, İyi Parti'den İstenbul 3. Bölge 2'nci sıradan aday oldu.

İYİ Parti'de seçilme ihtimali yüksek isimler ve seçim bölgeleri şöyle:

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra

Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra

Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra

Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra

Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra

Koray Aydın - Ankara 1. Bölge 1'inci sıra

Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra

Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra

Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra

Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra

Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra

Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra

Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra

Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra

Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra

İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra

Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra

Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra

Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra

Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra

Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra

Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra

9 İLDE ADAY GÖSTERİLMEDİ

İYİ Parti dokuz ilde aday göstermedi. Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de İYİ Parti, CHP listelerindeki adayları destekleyecek.