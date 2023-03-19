14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde ise milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunanların oluşturduğu yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Bürokrasiden, işçisine, üniversite öğrencisinden kamu çalışanına birçok aday adayı, siyasette yer almak ve şehrini temsil temek için yeni bir yola çıktıklarını ifade ediyor.

CHP genel merkezinde kayıt kabul için kurulan masalarda, milletvekili aday adaylığı başvuruları yapılıyor. Kabul masalarına ilgili evrakların teslim edilmesinin ardından aday adaylığı süreci başlıyor.

YAKIN ZAMANDA İL BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'den Van milletvekili aday adaylığı için başvuran isimlerden biri de Seracetin Bedirhanoğlu oldu. CHP Genel Merkezi’nin aldığı karar doğrultusunda 19 Haziran 2021 tarihinde il başkanı olarak atanan ardından 30 Kasım 2021 tarihinde olağanüstü kongre ile oy çokluğuyla il başkanı seçilen Avukat Seracettin Bedirhanoğlu, parti tüzüğü gereği 2023 yılı seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti. Kulislere göre, Bedirhanoğlu'nun çok büyük bir ihtimal ile CHP'nin veya olası ortak listenin (millet ittifakı) Van 1.sıra milletvekili adayı olarak gösterileceği yönünde.

"VAN ÇOĞULCU SİYASİ ANLAYIŞA SAHİP OLARAK, MAKUS TALİHİNİ YENEBİLİR"

Bedirhanoğlu, sosyal medya hesabından CHP aday adaylığı başvurusu yaptığını belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Hak, hukuk ve adalet için çıktığımız bu yolda resmi başvurumuzu yaptık. Ben de bundan böyle CHP Van Milletvekili Aday Adayıyım. Aday Adayı olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Van çoğulcu siyasi anlayışa sahip olarak, makus talihini yenebilir. Bunun da yolu CHP'den geçer" Gazetevan