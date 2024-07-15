Sinan Ateş'in Yanında Kim Vardı? Selman Bozkurt Kimdir, Nerelidir?

Sinan Ateş’in Yanında Kim Vardı? Selman Bozkurt Kimdir, Nerelidir?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da bir cinayete kurban gitmesiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Cinayet anında Sinan Ateş’in yanında bulunan Selman Bozkurt hakkında merak edilen detaylar ortaya çıkıyor. Selman Bozkurt kimdir, nerelidir, evli mi? İşte bilinmeyenler…

Sinan Ateş'in Yanındaki Gizemli İsim: Selman Bozkurt

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çukurambar semtindeki ofisinden çıkarken motosikletli saldırganlar tarafından vuruldu. O sırada yanında bulunan Selman Bozkurt, omzundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sinan Ateş’in ölümünün ardından Bozkurt, “Vedasız ayrılık, ömrümün sonuna dek ruhumda” şeklinde duygusal bir paylaşım yaptı. Ancak Selman Bozkurt'un kim olduğu ve yaşamı hakkında hala pek çok soru işareti bulunuyor.

Selman Bozkurt Kimdir?

Selman Bozkurt, Sinan Ateş ile çocukluk arkadaşıdır. Bursa’da birlikte büyüdüklerini ifade eden Bozkurt, Sinan Ateş’in menenjit hastalığında kendisine büyük destek olduğunu belirtmişti. Ancak Selman Bozkurt’un kimliği ve geçmişi hakkında resmi bilgiler kısıtlı. Bozkurt’un çeşitli suçlardan sabıkalı olduğuna dair iddialar sosyal medyada dolaşmakta, ancak bu iddiaların doğruluğu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Selman Bozkurt'un Ailesi ve Özel Hayatı

Selman Bozkurt’un özel hayatına dair bilgiler ise sınırlı. 2020 yılında Tuğba isimli bir kadınla evlendiği belirtiliyor. Ancak çiftin çocuk sahibi olup olmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bozkurt, Sinan Ateş’in cenaze törenine hastanede tedavi gördüğü için katılamamıştı.

Gizemi Korunan Bir İsim

Selman Bozkurt’un Sinan Ateş cinayetindeki rolü ve kişisel bilgileri, cinayet soruşturmasının ilerleyen aşamalarında daha net bir şekilde ortaya çıkabilir. Şu an için, Sinan Ateş’in yanında bulunan bu ismin hayatı hakkında ortaya çıkan detaylar sınırlı ve spekülasyonlara açık durumda. Sinan Ateş’in cinayetiyle ilgili gelişmeleri ve Selman Bozkurt’un hayatına dair yeni bilgileri yakından takip etmek gerekiyor.