Geçtiğimiz günlerde istifa haberleri ile gündem olan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire başkanı Selma Biçek, bugün kalabalık bir kadın grubu ile AK Parti Van il Başkanlığını ziyaret ederek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Selma Biçek AK Parti il binasına adeta çıkartma yaptı. Beraberindeki kalabalığın büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşması "Vanlı Kadınların Güçlü Sesi" söylemlerini öne çıkardı.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, "Bugün Van'ımızın kıymetli yöneticilerinden geçmişte de birlikte görev aldığımız kıymetli ablamızın başvurusunu kabul etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığı çalışmalar takdire şayandır. Görmeyen bilmeyen duymayan yoktur. Van için önemli bir değer olan ablamız Selma Biçek hanımefendinin ne kadar sevildiğini ve değer gördüğünü salonu dolduran kıymetli hanımefendilerle anlamak mümkün. Başvurusunun hayırlı olmasını diliyor başarılar diliyorum" dedi.

Adaylık başvurusunu yapan Selma Biçek'in konuşmalarından satır başlıkları:

Hayata geçirilmesine katkı sunduğu projeler ile kadın ve aile vurgusunu, madde bağımlılığı ile ilgili çalışmaları önemseyen, şehit ve gazi ailelerine yönelik bir çok çalışma, Tıp-1 Diabet hastası çocuklarımıza yönelik çalışmalar, kadınların toplumda daha güçlü ve etkin rol oynaması için bir çok projede baş rolü üstlendim.

Kahramanmaraş merkezli depremde 1,5 ay Malatya ilimizde görev yaptım, acılarını paylaştım, yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çocuklarımız başta olmak üzere kadınlarımız ve ailelerine psiko sosyal destek verdik.

Vanlı hemşerilerimin her bir sıkıntısın duyarsız kalmayıp üst makamlara taşıyacağıma, kadınlarımızın, çocuklarımızın ve ailelerimizin haklarını sonuna kadar savunacağıma, hayata geçirdiğimiz projeleri ülke geneline yaymak daha da geliştirmek için elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum.

Amacının Türkiye yüzyılında Van’ımızın güçlü kadınları ile çıktığımız bu kutlu yolda güzel Van’ımızı, hepsi bir birinden kıymetli hemşerilerimiz ile birlikte güzel güçlü yarınlara ulaştırmaktır. “Yarın değil hemen şimdi” Hayata geçirdiğimiz projeleri ülke geneline yaymak daha da geliştirmek boynumuzun borcu olsun.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği ve katkı sunduğu projelerden bazıları;

* Tip Diyabet hastası çocuklarımıza ücretsiz sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtımı ve her ilçede diyabet konulu seminerler düzenledi.

* Kadın girişicilere yönelik fuar, sergi ve defile programları düzenledi.

* Şehit ve Gazi ailelerine yönelik çalışmalar düzenledi.

* 75.000 kadınımız ile rekor katılımlı geziler düzenledi.

* Madde bağımlılığına karşı çalışmalar yaptı.

* Kadına karşı şiddetin önlenmesi için çalışmalar yaptı.

* "ADEM" Aile Destek Merkezleri’nin sayılarını 100'ün üzerine çıkarttı.

* Aile Eğitim Programı’nın koordinatörlüğünü yaptı.

* Kadın kooperatifçiliğini yaygınlaştırdı.

* Meslek Edindirme Kursları’nın sayılarının arttırılmasını sağladı.

* Kadınlarımıza yönelik eğitim seminerleri ve konferanslar düzenledi.

* Düzenli olarak aile ziyaretleri yaparak destek oldu.

* Mahalle toplantıları düzenleyip vatandaşlarımızı dinledi.

* Tandır Yanıkları Sempozyumu’na katkı sağladı.

* Çocuklarımızın gelişimine yönelik bir çok program düzenledi.

* Sağlık çalışanlarımıza sık sık moral motivasyon ziyaretlerinde bulundu.

* İlimizin tanıtımı için ulusal ve bölgesel birçok programa ev sahipliği yaptı.

* Psikoterapi ve aile içi terapi seansları düzenledi.

* Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Malatya’da Kadın, Engelli, Yaşlı ve Çocuklara özel hizmetlerin yanında tüm vatandaşlara psiko sosyal destek verilmesini sağladı.

Selma Biçek Kimdir?

1965 Van’da doğdu, çocukluğu Van Edremit ilçesi ve Van merkezde geçti.

Biçek; ilk ve orta öğretimini Van’da tamamladı, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirip, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1988 Yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Van Bölge Müdürlüğünde memur olarak işe başladı. 1993 yılında Şef kadrosuna atandı ve zaman zaman bölge müdürlüğüne vekâlet etti. Daha sonra Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü ile birleşmesinden dolayı Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde Şef olarak görev yaparken, 2015 tarihinde Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne İl Müdür Yardımcısı olarak atandı. 18.08.2020 tarihinde Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine asaleten atanarak halen bu görevi yürütmekteydi.

Selma Biçek, evli iki çocuk annesidir.