Milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı. Milletvekilliği aday adaylığı sürecinde resmi kurumda çalışanlar için istifa süreci dün sona erdi. Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek de milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

2020 Yılından beri Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yürüten ve aday adaylığı için istifa eden Selma Biçek, Pazartesi günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapacak.