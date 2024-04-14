2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk mühendisleri tarafından üretilen yüksek teknolojili ürünlerle donatılmış üs bölgelerini ziyaret etti. Cizre'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İHA birliklerinin yanı sıra Cudi Dağı'ndaki üs bölgesi ile Irak'ın kuzeyindeki (Metina) Zinar Dağı üs bölgesine giden Tokel, Bayraktar ve Akyol, daha sonra Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti.

'GÜÇLÜ YARINLARA BURADA DA YÜRÜYECEĞİZ'

Burada konuşan Selçuk Bayraktar, "Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ile teknik istişarelerde bulunduk. Dün gece itibarıyla Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret ettik. Yüksekova'daki milletimizle, kardeşlerimizle de bayramlaştık. Artık bu bölge tümüyle terörden arındırılmış, barış ve huzur içinde. Bizler istiyoruz ki buralar kalkınsın, turistlik anlamda da ihya olsun. Bu bölgede kardeşlerimiz, tam, bağımsız ve müreffeh yarınlar için dünyaya damgasını vuracak eserler geliştirecek. Burada 'Deneyap' atölyemize destek veriyoruz. O anlamda buradaki kardeşlerimizle bayramlaştık, sohbet ettik. Özellikle genç kardeşlerimizle hoşça vakit geçirdik. Tüm Türkiye'ye, tüm dost ve kardeş coğrafyalara Hakkari'yi, Yüksekova'yı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Buraların muhteşem doğa güzellikleri var. Özellikle dağlık bölgeleri ve Yüksekova'nın düzlüğü bambaşka; etrafı kuşatan muhteşem dağlar var. Müreffeh ve güçlü yarınlara burada da yürüyeceğiz" dedi.