Şanlıurfa’da dün başlayan sağanak yağış nedeniyle hastane, ev, iş yeri, cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu.

Haliliye ilçesinde bulunan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi de sele teslim olan noktalardan biri oldu. Çok sayıda aracın sürücüsü ve yolcusuyla birlikte mahsur kaldığı köprülü kavşakta arama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ekipler, bir yandan araçları iş makineleri ile su altından çıkarırken bir yandan da ellerindeki çubuklarla kayıp bir kişinin bulunması için çalışma yürütüyor.

Sabah 09.30 saatlerinde Abide Kavşağı'nda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi.