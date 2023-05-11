2023 seçimlerine az bir zaman kala araç fiyatlarının düşüp, düşmeyeceği de merak konusu oldu. Vatandaşlar "Seçimden sonra araç fiyatları düşer mi 2023?" sorusunu arama motorlarında sıklıkla araştırmaya başlarken kritik açıklama ekonomi uzmanından geldi. İşte detaylar....

SEÇİMDEN SONRA ARAÇ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Otomobil pisasayında araç fiyatlarındaki yükseliş devam ederken Ekonomist Atilla Yeşilada kritik bir yorumda bulundu.

Yeşilada yaptığı bir paylaşımda araç almak isteyenlere “Seçimden sonrasını bekleyin” yorumunu yaptı.

Döviz kurlarının etkisiyle birlikte araç satış fiyatları haftadan haftaya değişiklik gösteriyor. Sektör temsilcileri, yılbaşından bu yana her ay yaklaşık yüzde 10 artan araç fiyatlarının önümüzdeki aylarda da yüksek seviyesini koruyacağını belirtiyor. Fiyat artışlarının sıfır araçlarda yüzde 5, ikinci el araçlarda ise yüzde 10'u bulabileceği ifade ediliyor.

Yeşildağ ise araç fiyatlarının 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerin ardından düşeceğini ifade ederken “Bekleyin, seçimden sonra ikinci eller kelepir olacak” diye yazdı.

süperhaber