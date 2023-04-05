Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da dün babasının mezarını ziyaret ettikten sonra bugün de beraberindeki parti heyeti ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan İnce, saygı duruşunda bulundu.

"AKIL, AHLAK VE ADALET MİRASIMIZA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIM"

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. İnce, deftere şunları yazdı:

"Ey büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasımıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun."

İnce, ardından İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarına çiçek bıraktı. İnce'ye binlerce partili eşlik etti.

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