HÜDA PAR Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın, 2023 seçimleri, HÜDA PAR’ın yol haritası ve Van’ın çözülemeyen sorunlarıyla alakalı açıklama yaptı.

Başkan Sayğın, HÜDA PAR’ın kuruluşundan önce hak arayışına yönelik birçok sivil toplum kuruluşunda yer aldığını, yaşanan toplumsal mağduriyetlerin giderilmesi noktasında STK bünyesinde mücadele ettiklerini ifade ederek, “HÜDA PAR'ın kuruluşuyla beraber bize de bu kuruluş sürecinde yer almaya yönelik teklif geldi. Araştırdık ve kabul ettik. Partinin şu an ki programının hazırlanması sürecinde de yer aldık.” diyerek siyasi hayata nasıl başladığını belirtti.

“GÜNDEMİMİZ SADECE VE SADECE DEPREMDİ”

Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik HÜDA PAR’ın deprem bölgesine yaklaşımını, deprem bölgesindeki çalışmalarını ve parti olarak deprem bölgesindeki izlenimlerini değerlendiren Sayğın, “Deprem gerçekten de asrın felaketiydi. Depremde haberdar olur olmaz Adıyaman bölgesine gittim. Diğer tüm parti teşkilatlarımız da 11 ile dağıldı.

Deprem günü öğle saatlerinde Adıyaman'daydım. Daha hiç kimsenin uğramamıştı o vakit Adıyaman’a. Depremin etkilerini yerinde gördük. İkinci depreme de orada yakalandık. Orada olmamız nedeniyle hemen parti teşkilatlarını, sivil toplum kuruluşlarını, ulaşabildiğimiz arkadaşlarımızı bu durumdan haberdar ettik. O gün birçok mağduriyet vardı. Acil ihtiyaçlar söz konusuydu. Allah kendilerinden razı olsun, sivil toplum kuruluşları yapmış olduğumuz çağrıya hemen yanıt verdiler ve deprem bölgelerine yardımlarını ulaştırmaya başladılar.

HÜDA PAR olarak Van’da ise hemen depremin ilk günü bir koordinasyon merkezi ve bir kriz masası oluşturduk. Bu kriz masasında acil olarak depremle ilgili neler yapılabilir? Bununla ilgili değerlendirmeler yapıldı ve acil İhtiyaç maddelerini, sivil toplum kuruluşları, özellikle Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı ile beraber gönderilmesi için çalışmalar yaptık.

Bu noktada özellikle üye ve gönüllülerimiz Van'da gelen insanlarla birebir iletişime geçti. Hem otellerde hem yurtlarda hem evlerde kalan depremzede kardeşlerimiz birebir ziyaret edildi. İhtiyaçları nelerdir, eksiklikleri nelerdir, neler yapılabilir? Bunların raporları tutuldu ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bu kardeşlerimize imkânlarımız oranında yardımlar yapıldı. Bizim halen bugün itibariyle 11 ilde 11 genel başkan yardımcılarımız sürekli şekilde oradalar. Yani gidip turistik bir gezi yapıp, ziyaret edip memleketlerine geri dönmediler. Oranın sorunlarını sürekli takip ediyorlar.

Bu noktada gerek ulusal düzeyde, gerek yerel düzeyde temaslarda bulunuyorlar. Halkın sorunlarının çözülmesi, raporlaştırılması noktasında bunlar yapılıyor. Depremden bu yana gündemimiz depremzedeler oldu. Seçim çalışmalarını gündemimiz olmaktan çıkardık. Gündemimiz sadece ve sadece depremdi. Genel merkezimizden bize gelen talimat bu yönlüydü. Genel merkezin çalışmaları da bu yönde” şeklinde konuştu.

“MESELEYİ MEMLEKET MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerini değerlendiren Sayğın, “HÜDA PAR olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde takınacağımız tavrın ne olduğu belli. Bu noktada HÜDAPAR açısından artık bir belirsizlik söz konusu değil. Meclis seçimleri açısından ise Cumhur İttifakı'nın büyük birleşeni olan AK Parti'yle görüşmeler halen devam ediyor.

Bu görüşmelerin ana muhtevası; madem ki bir ittifak yapılacak, o zaman en üst düzeyde temsiliyetle parlamentoda ne şekilde olabilir? Bunun görüşmeleri yapılıyor. Bu asla sandalye hesabı veyahut bir makam hesabı şeklinde olmamıştır.

Hangi ilde, maksimum düzeyde temsiliyet yani ittifak açısından sağlanabilir. En üst düzeyde ne şekilde çıkarılabilir? Bunun hesabı üzerinden yapılarak bugüne kadar gelindi. Halen bu düzeyde gitmektedir. Genel Başkanımız da açıkladı.

Meseleyi memleket meselesi olarak görüyoruz. Yani Cumhurbaşkanı seçimini ve burada özellikle hem Türkiye'deki iç gündem hem uluslararası anlamda Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılar, dış devletlerin Türkiye'ye yönelik olarak tutumları, Akdeniz olsun, Karadeniz olsun, Ukrayna olsun, Filistin olsun, Irak, Suriye vesair gibi birçok yerde Türkiye'nin bir duruşu var.

Bunların tamamı beraber değerlendirildiğinde ve aynı zamanda muhalefetin yapmış olduğu açıklamalar, altılı masada, altılı masa destekçilerinin seçime gelmeleri durumunda vaat ettikleri hususlar değerlendirildiğinde burada mevcut Cumhurbaşkanı'nın desteklenmesinin Müslümanların ve memleketin faydasına olacağı fikri oluştu.” yorumunda bulundu.

“HÜDA PAR’I İTTİFAKIN DIŞINA İTMEK İSTİYORLAR”

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun seçim açıklamasından sonra bazı çevrelerin yoğun saldırılarına maruz kaldıklarını ifade eden Saygın, HÜDA PAR kimin ve niçin saldırdıklarını şöyle açıkladı: “Bunlarla ilgili siz ne yaparsanız yapın, onlar gibi olmadıkça sizden hoşnut olmazlar, sizi sevmezler ve size yönelik eleştiri dozajını aşan hakaretvari söylemlerine devam edecekler. Bu bir kesimdir.

Doğrusu biz bunları çok dikkate almıyoruz. Bunun dışında kalan kesimler ise özellikle Millet İttifakı tarafında yer alan partiler ve bu partilerin mensupları, üyeleri bize yönelik eleştirilerde bulunuyorlar. Özellikle HÜDA PAR’ı ittifakın dışına itmek istiyorlar.

İttifak dışında tutmak istemelerinin amacı ise şu anda seçim açısından Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı birbirine yakın. Yani bizim düşündüğümüz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biraz daha önde olduğu ama bunlar üzerine konacak yüzde elli yüzde birlik bir oran, yüzde yarımlık bir puan dahi sonucu etkileyeceğini ve HÜDA PAR'ın bu yönüyle sonucu çok ciddi etki ettiğini görüyorlar. Haliyle buradan saldırıyorlar.

İttifak dışına itip burada muhtemel işte cumhurbaşkanlığı yönünden HÜDA PAR'ın oraya sağlayacağı katkıyı dışarıda tutma amaçları var. Bugün HÜDA PAR'ın parti programını okuyanlar taraflı tarafsız gerçekten de kötü niyetli değilse bir medeniyet projesi olduğunu çok rahat olarak görebileceklerdir.”

“KİM DOĞRU BİR İŞ YAPIYORSA DESTEK VERİRİZ”

Şu an ki Türkiye’nin seçim atmosferde siyasi partilerin insanlarımıza hizmet vaatlerinden çok, sokak ağrı ile bir birlerine hakaret edip bir kavga/kargaşa havası estirdiklerini ifade eden Av. Rasim Sayğın, HÜDA PAR’ın seçim anlayışının bu olmadığını belirterek, “Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir partiyiz. Bir parti doğru bir iş yapıyorsa; ister CHP olsun ister HDP, ister İYİ parti, ister AK Parti olsun, doğru bir hususu yapıyorsa HÜDA PAR olarak bunu destekleriz. Destek veririz.

İlle bizim elimizle gerçekleşsin diye bir şey içerisinde de olmayız. Aynı şekilde bir yanlış varsa ve kimden olursa olsun buna da yanlış deriz” ifadelerini kullandı. 2023 seçimleri için halka çağrı yapan Başkan Sayğın, “Gerçekten de bu şehre kim fayda sağlayacaksa, bu şehrin sorunlarını kimler çözecekse bu noktada yerelde çalışma yapanlar kimlerse gözlerinin önünde oturan kimlerse, cenazelerine gidenler kimlerse, düğünlerine gidenler kimlerse, hayırlarla, şerlerle ilgilenen kimlerse, halkımız onlara oy versin” çağrısında bulundu.