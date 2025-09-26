Güllü ismiyle bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 03.00 saatlerinde Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki terasından düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, annesini elim bir kaza sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir binanın 5'inci katındaki evinin terasından düşen ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti. Acı haberi alan komşuları büyük şok yaşadı.

Komşuları ise büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, "Sevdiğimiz Türkiye çapında ismi bilinen bir sanatçıydı. Acı haberi aldık. Şoktayız. Evine başsağlığına geldik" dediler.

Öte yandan olay yerine sabah saatlerinde gelen polis ekipleri de geniş çaplı soruşturma başlattılar.