İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile SMS Grup Sarıyerspor bugün karşı karşıya gelecek. İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanacak maç saat 14.30’da başlayacak.

Her iki takımın da sahaya 3 puan için çıkacağı maçın zorlu geçmesi bekleniyor. Hazırlıklarını tamamlayan takımlar maç saatini beklemeye başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ

SMS Grup Sarıyerspor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasında oynanacak maçta hakem Berkay Erdemir düdük çalacak. Arif Dilmeç ve Kurtuluş Aslan’ın yardımcı hakemlik yapacağı maçta Lütfullah Aslan ise dördüncü hakem olarak hazır bulunacak.