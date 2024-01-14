Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yarıyıl tatiline az bir zaman kala kayakseverlerin ilk tercihi Sarıkamış Kayak Merkezi oldu. Sömestir tatili öncesi rezervasyonların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Crystal Snow Otel Genel Müdürü Nihat Yıldırım, "İki gündür aralıklarla yağan kar sebebiyle bayağı bir yoğunluk var. Tüm pistler faaliyette, yaklaşık 150 santimetreyi bulan kar kalınlığı var. Gelecek hafta sömestir yoğunluğu başlayacak. Tüm tesisler olarak hazırız. Türkiye’nin dört bir yanından ve komşu ülkelerden rezervasyon alıyoruz. Mekanik tesisler, pistler çok güzel, misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.