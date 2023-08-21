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26 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan sezonun ilk maçı öncesi çalışmalarını sürdüren Van temsilcisi, bir yandan da lige sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde lige hazırlanan Kırmızı- Siyahlı takım, Erzurum'daki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Erzurum kampında günlük çift idmanla çalışmalarını gerçekleştiren Van temsilcisi, yaklaşık olarak 2 hafta burada çalışmalarını sürdürdü. Erzurum kampında 3 hazırlık maçı oynayan 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Vanspor, Cumartesi günü ise Iğdırspor ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Van ve Erzurum kamplarını değerlendiren Vanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, gelişim adına, oyun adına takımın çalışmasından memnun olduğunu vurguladı. Beyaz Grupta bu sezon güçlü takımların yer aldığını hatırlatan Sarıgül, en az 7-8 takımın üst sıraları zorlayacağını ifade etti.

"ŞAMPİYONLUK YAŞATMAK İÇİN GELDİK"

Güzel bir camiada çalışma imkanı bulduğunu belirten Sarıgül, "Geçtiğimiz sezon play-off serüveni olan ve şampiyonluğa kaçırdı. Geldiğimiz camianın değerini biliyoruz. Buraya gelirken bir heyecan yaratmak, bir şampiyonluk yaşatmak için geldik. Nasip olursa yönetimimizin ve taraftarımızın da desteğiyle bunu başarmak istiyoruz.

Bu serüvende de başlangıcımızı 17 Temmuz itibariyle Vanspor'un tesislerinde yaptık. İlk etapta adaptasyon çalışmaları yaptık. Daha sonra takım kampa aldık. Bir yandan kamp çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da transfer görüşmeleri yaptık.

Takımın fiziksel performansını yukarıya çekmeye çalıştık. Aynı zamanda takım olgusuyla alakalı adaptasyonu yukarıya çekmeye çalıştık. Bu süreçte Van'da 12 günlük bir kamp çalışması yaptık. 4 Ağustos'a kadar Van'da çalışmalarımızı sürdürdük ve 7 Ağustos itibariyle Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladık.

Buradaki hedefimizi yarım kalan fiziksel performansı yukarıya çekmek, takım olgunu yaratmak ve hazırlık maçlarıyla da oynayacağımız takım içerisindeki sistem, kurguyu düzenlemeye çalıştık. Bugüne kadar 3 tane hazırlık maçı yaptık.

Gelişim adına, oyun adına şuana kadar takımın çalışmasından memnunum. Oyuncuların göstermiş olduğu olgu, antrenmana, tempoya, sisteme göstermiş olduğu adaptasyon şuana kadar iyi gidiyor. Son çalışmalarımızı yaptık. 22 Ağustos Salı günü kendi tesislerimizde tekrar toplanarak Bucaspor maçına hazırlanacağız" dedi.

"TAKIM OLARAK İYİ ŞEYLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Şu ana kadar takım kurgusu, antrenman tempoları ve hazırlık maçlarında gösterilen performanstan memnun olduğunu söyleyen Sarıgül, "Ama yeni bir takımız. Takım arkadaşlıklarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bucaspor maçından da iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz.

Şampiyonluğa oynayan, coşkulu, sahada içerisinde mücadele eden, topa sahip olan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Seyir zevki anlamında da bir olgu yaratmaya çalışacağız. Bu gidişat şuana kadar iyi gidiyor. Kamp yorgunluğunu da attıktan sonra takım olarak daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızın da bize vereceği destekle beraber, güzel bir oyun ortaya koyacağız. Taraftarımızı memnun eden bir oyun sergilemeye çalışacağız" diye konuştu.

"7-8 TAKIM PLAY-OFF'U ZORLAYACAKTIR"

Beyaz Grupta hedefe oynayacak takım sayısının belli olduğunu ifade eden Sarıgül, "Çünkü bu serüvende baktığımız zaman grupta play-off oynayan 4-5 takım var zaten. Bu tür liglerde her zaman sürpriz takımlar çıkar. Genel manada baktığımız zaman 7-8 takım play-off'u zorlayacaktır. Genç, dinamik, mücadele azmi yüksek olan bir takım kurduk. Ama zamana ihtiyacımız var.

Mücadele eden bir takım olacağız. Bu anlamda taraftarımızdan sabırla destek vermelerini ve yanımızda olmalarını istiyoruz. İnşallah ligin sonunda şampiyonluğu göğüsleyen takım olmak istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. Sarıgül, Van'ı çok beğendiğini de ifade etti.

VANSPOR'UN İÇ TRANSFERLERİ

26 Haziran 2023 tarihinde başlayan birinci transfer ve tescil dönemiyle birlikte transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Vanspor, iç transferde Hasan Bilal, Muhammed Ali Doğan, Furkan Saki, Onurcan Güler, Oğuzhan Eskiköy, Yusuf Şengüler ve Şerif Doğan ile yola devam kararı almıştı.

DIŞ TRANSFERLER…

Dış transferde ise eski futbolcusu Medeni Bingöl, Yeni Malatyaspor'dan Burak Kavlak, Karacabey Belediyespor'dan Bekir Can Kara, Amedspor'dan Kerem Çağatay, Armoni Alanya Kestel Spor'dan Ahmet Ülük, Erokspor'dan Bekir Demircan, Etimesgut Belediyespor'dan Abdulcebrail Akbulut, İstanbulspor'dan Erdem Seçgin, Serik Belediyespor'dan Harun Kavaklıdere, Şanlıurfaspor'dan Alpay Koçaklı, Karacabey Belediyespor'dan Ahmet Eren, Nazilli Belediyespor Bertuğ Bayar, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden kaleci Nurullah Aslan'ı Karagümrük Spor Kulübü'nden Berke Demircan'ı, Çorum FK'dan Emre Öztürk'ü kadrosuna katan Vanspor, son olarak Etimesgut Belediyespor'dar Yunus Emre Yalçın ile anlaşma sağladı.

GRUPTA GÜÇLÜ TAKIMLAR YER ALIYOR

Öte yandan Vanspor'un da bulunduğu Beyaz Grupta 1461 Trabzon FK, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş., Afjet Afyonspor, Altınordu, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler A.Ş., Bucaspor 1928, Bursaspor, Diyarbekir Spor A.Ş., Esenler Erokspor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Nazilli Belediyespor, Serik Belediyespor, Kırklarelispor, Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş., Zonguldak Kömürspor A.Ş. takımları yer alıyor.

van bölge gazetesi