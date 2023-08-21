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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Temmuz ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok şirket Malatya'da kurulurken, Malatya'yı 53 şirketle Van, 22 şirketle Elazığ, 19 şirketle Erzurum, 15 şirketle Bitlis izledi.

Temmuz ayında Bingöl'de 13, Ağrı'da 11, Muş'ta 14, Erzincan'da 8, Iğdır'da 4, Kars'ta 4, Hakkâri'de 9, Tunceli'de 2 şirket kurulurken Ardahan'da ise şirket kurulumu gerçekleşmedi. Verilere göre Temmuz ayında Van'da 53 şirket, 1 kooperatif, 15 tane Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu.

Bu ayda 2 şirket, tasfiye olurken, 8 şirket, 2 kooperatif, 20 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Geçen yılın Temmuz ayına oranla Van'da kurulan şirket sayısında artış yaşandı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Van'da 52 şirket, 0 kooperatif, 16 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulmuştu.

Bu ayda 2 şirket, 1 kooperatif tasfiye olurken, 5 şirket, 7 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapanmıştı. Temmuz ayında bölge illeri Bitlis'te 15 şirket ve 7 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 5 şirket tasfiye oldu. Yine Bitlis'te bu dönemde 4 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı.

Hakkâri'de Temmuz ayında 9 şirket, 3 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu süreçte 2 şirket, 1 kooperatif ise tasfiye oldu. Hakkâri Temmuz ayında 1 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Muş'ta Temmuz ayında 14 şirket, 3 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 1 kooperatif ise tasfiye oldu. Muş'ta Temmuz ayında 2 şirket ise kapadı.

Van'da Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde 459 şirket, 16 kooperatif, 120 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu dönemde 58 şirket ve 2 kooperatif ise tasfiye kararı aldı. Yine bu periyotta Van'da 53 şirket, 5 kooperatif, 119 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kepenk indirdi.

Bu süreçte geçen yıla oranla kurulan şirket, kooperatif ve Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısında ciddi oranda artış olduğu görüldü. 2023'ün ilk 7 ayında, 2022'in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı %1,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,4 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %71,5 arttı. 2023'ün ilk 7 ayında, 2022'in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısı %0,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %23,8 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %3,9 azalış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %11,7 ARTIŞ OLDU

Temmuz 2023'te, Temmuz 2022'ye göre kurulan şirket sayısı %11,7 kurulan kooperatif sayısı %133,1 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %19,7 azaldı. Temmuz 2023'te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %30,3 kapanan kooperatif sayısı %17,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %86,5 artış oldu.

TEMMUZ 2023'TE KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %24,2 ARTIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %1,1 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %24,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %1,6 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %10,7 kapanan kooperatif sayısı %25,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %4,8 artış gerçekleşti.

BAYBURT VE ARDAHAN'DA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

Temmuz 2023'te kurulan toplam 9.608 şirket ve kooperatifin %85,2'si limited şirket, %11,8'i anonim şirket, %2,9'u ise kooperatif olurken, şirket ve kooperatiflerin %36,7'si İstanbul, %11,2'si Ankara, %6,5'i İzmir'de kuruldu. Bu ay Bayburt ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2023 yılında toplam 74.726 şirket ve kooperatif kurulurken, bu dönemde kurulan toplam 64 bin 270 limited şirket, toplam sermayenin %74,3'ünü, 8.721 anonim şirket ise %25,7'sini oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre %28,1 oranında arttı.

975 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Temmuz 2023'te kurulan 975 yabancı ortak sermayeli şirketin 585'i Türkiye, 54'ü İran, 36'sı Rusya Federasyonu ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 975 yabancı ortak sermayeli şirketin 104'ü anonim, 871'i limited şirketi olurken, 2023 yılında kurulan şirketlerin bin 23'ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 349'u İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 348'i Gayrimenkul acenteleri faaliyetleri sektöründe kuruldu.

van bölge gazetesi