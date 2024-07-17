Çekiliş Saat ve Yayın Detayları

Çekiliş, noter huzurunda saat 20.00'de gerçekleştirildi. Sonuçlar, canlı olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalında yayınlandı. Bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler heyecanla sonuçları bekledi.

Kazanan Numaralar ve Büyük İkramiye

17 Temmuz Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle: 10, 23, 25, 26, 31 ve 10. Bu çekilişte, 5+1 bilen bir talihli, tam 12 milyon 228 bin 560 TL büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Sonuçların Sorgulanması

Çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanabiliyor. Şans oyunu tutkunları, bu platform üzerinden kolaylıkla sonuçlara ulaşarak kazançlarını kontrol edebiliyorlar.

Büyük Kazanç Heyecanı

Sisal Şans ile düzenlenen Şans Topu, en çok kazandıran oyunlardan biri olarak dikkat çekiyor. Her hafta iki kez düzenlenen çekilişlerle büyük ikramiye kazananları mutlu etmeye devam ediyor. Bu hafta büyük ödülün sahibi olan talihli ise, 12 milyon 228 bin 560 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.