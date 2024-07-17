Milli Piyango TV YouTube kanalından saat 20:00'da yayınlanan çekilişin hemen ardından, kazanan numaralar açıklandı ve Şans Topu sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu çekilişte 1 talihli, büyük ikramiye olan 12.228.560,80 TL'yi kazandı.

Büyük İkramiye ve Diğer Kazananlar

Bu haftanın Şans Topu çekilişinde, 5+1 bilen 1 kişi büyük ikramiyeyi kazanırken, 5 bilen 3 kişi de 53.163,20 TL kazandı. Diğer kazananlar ise 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler olarak sıralandı. Şans Topu çekilişi ile ilgili sonuçlar ve kazanan numaralar, Milli Piyango Online üzerinden detaylı bir şekilde öğrenilebilecek.

Çekiliş Sonuçlarının Sorgulanması

Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden erişime açılmış durumda. 17 Temmuz Şans Topu sonuçları ve kazanan numaraları öğrenmek için, kullanıcılar internet üzerinden kolayca sorgulama yapabilirler. Şans Topu çekiliş sonuçları her hafta çarşamba ve pazar günleri canlı olarak yayınlanmaktadır.

Şans Topu Oynama Kuralları

Şans Topu, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunan bir oyun olarak bilinir. Oyuncular, 34 numara arasından 5, 14 numara arasından ise 1 tane işaretleyerek oynarlar. Birden fazla kolon oynanabilir ve tek kolon ücreti 5 TL’dir. Oyuncular, kendi seçtikleri sayılarla veya rastgele seçeneği kullanarak kolonlarını oluşturabilirler.

Sistem ve Çoklu Çekiliş Seçenekleri

Sistem oyunu, oyuncuların çoklu oyun kombinasyonları geliştirmesini sağlar. Üst bölümden 5 numaradan fazla veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretleme yapılarak oynanabilir. Ayrıca, çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılım sağlanabilir. Oynanan kolonlardan birinin iptali istenirse, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenebilir.

Ne Kadar Kazanabilirsin?

Şans Topu, haftada 2 gün çarşamba ve pazar günleri çekilir. Her çekilişte 34 numara arasından 5, 14 numara arasından ise 1 numara çekilir. Oynanan kolonların çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin etmesi halinde ikramiye kazanılır. 5+1 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması halinde, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit şekilde bölüştürülür.