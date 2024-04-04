Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.

Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, hastaneden taburcu oldu.