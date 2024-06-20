Güney Koreli devin bu yeni modeli, özellikle kamera performansıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Samsung, Galaxy S24 FE modelinde Galaxy S24 ve Galaxy S23 FE modellerinde gördüğümüz kamera konfigürasyonunu koruyacak. Arka kamerada kullanılacak ana lens 1/1.57 inçlik 50 MP bir sensörle donatılmış olacak. Diğer lenslerin teknik detayları şu an için belirsizliğini koruyor.

Uzun zamandır beklenen Galaxy S24 FE'nin raflardaki yerini almasıyla ilgili kesin bir tarih verilmezken, en erken sonbaharda çıkması bekleniyor. Ancak bazı kaynaklar, çıkışın 2025'in başlarına da sarkabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, Samsung'un bu modeli öncelikle belirli pazarlarda piyasaya sürüp daha sonra küresel çapta satışa sunabileceği konuşuluyor.

Samsung'un kamera konusundaki tutumu pek şaşırtıcı değil. Firma, her yıl donanımı yenilemek yerine mevcut teknolojileri daha gelişmiş yazılımlarla entegre etmeyi tercih ediyor. Bu da kullanıcılarına daha iyi ve stabil bir kamera deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Galaxy S24 FE'nin kamera özellikleriyle birlikte diğer teknik detayları ve çıkış tarihine dair kesin bilgilerin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Bu yeni modelin, Samsung'un amiral gemisi serisine uygun fiyatlı bir alternatif sunacağı düşünülüyor.