Artı Değer Van Spor FK, dün oynanan Nesine 2. Lig Play-Off final karşılaşmasında Batman Petrol Spor AŞ’yi yenerek büyük bir başarıya imza attı. 25 yıl sonra Trendyol 1. Lig’e yükselen ekip, Vanlılara unutulmaz bir sevinç yaşattı.

Şampiyon takım, bugün karayoluyla Van’da olacak. Saat 17.00’da şehir girişinde olması beklenen oyuncular, taraftarların coşkulu karşılamasıyla tesislere konvoylar eşliğinde geçecek.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI ÇARŞAMBA GÜNÜ OLACAK!

25 yıllık hasreti sonlandıran Vanspor şampiyonluk coşkusunu Çarşamba günü saat 18.00’da Van Şehir Stadı’nda düzenlenecek etkinlikle kutlayacak.

TFF 2. Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Van Spor, 25 yıl aradan sonra gelen zaferi taraftarlarıyla Çarşamba günü saat 18.00’da Van Atatürk Şehir Stadı’nda kutlamaya hazırlanıyor.

Kutlama programı için henüz detaylar açıklanmasa da sürpriz etkinliklerin olması bekleniyor.