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TFF 2. Lig Kırmızı Grupta play-off’a kalmayı başaran Bitexen Van Spor FK, ilk turda deplasmanda 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu maçta takımı yalnız bırakmak istemeyen Van Spor taraftarları, deplasmana gidebilmek için otobüs talebinde bulunmuş ve bu konuda çağrı yapmıştı.

Taraftarların çağrısına, Edremit ve Tuşba Belediyelerinden cevap geldi.

Her iki belediye, taraftarları Trabzon deplasmanına götürmek üzere otobüs desteğinde bulunacağını bildirdi.

Bunun üzerine taraftar dernekleri tarafından yapılan açıklamada; “Play-off 1. turunda deplasmanda karşılaşacağımız 1461 Trabzon maçı için bizlere otobüs desteğinde bulunan Edremit Belediye Başkanı Sayın İsmail Say’a ve Tuşba Belediye Başkanı Sayın Salih Akman’a teşekkür ederiz. Bizlere desteklerini sağlayanları dün unutmadığımız gibi bugün de unutmayız” denildi.

Haber: Mehmet Salih Giyci