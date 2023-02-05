Bakan Koca'dan Van Paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van Bahçesaray’a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı. Hasta uygun alanda helikopterle alınıp Van Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Kendisinin ve bebeğinin durumu iyi” ifadelerini kullandı.

Van Bahçesaray’a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikâyeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı. Hasta uygun alanda helikopterle alınıp Van Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Kendisinin ve bebeğinin durumu iyi. pic.twitter.com/dKzr6c7Je2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2023