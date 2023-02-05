Bakan Koca'dan Van Paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Van Bahçesaray’a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van Bahçesaray’a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı. Hasta uygun alanda helikopterle alınıp Van Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Kendisinin ve bebeğinin durumu iyi” ifadelerini kullandı.
Van Bahçesaray’a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikâyeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı. Hasta uygun alanda helikopterle alınıp Van Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Kendisinin ve bebeğinin durumu iyi. pic.twitter.com/dKzr6c7Je2— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2023
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|21
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|21
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Ankaragücü
|21
|22
|15. Kasımpaşa
|21
|22
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. Hatayspor
|20
|20
|18. İstanbulspor
|21
|18
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|21
|37
|7. Sakaryaspor
|21
|34
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Denizlispor
|22
|16
|18. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|19. Gençlerbirliği
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. M. United
|21
|42
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Leicester City
|21
|21
|14. Nottingham Forest
|20
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. West Ham United
|21
|19
|17. Leeds United
|19
|18
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15