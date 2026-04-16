Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çeşitli tanılarla tedavi altında olan iki çocuk hastanın, ileri tetkik ve tedavileri için Ankara’ya nakledilmesine karar verildi.

Hastanede Dilate Kardiyomiyopati tanısıyla izlenen ve ECMO (Yapay Kalp-Akciğer Cihazı) desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenen 3 yaşındaki E.D. ile Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısıyla tedavi gören 6 yaşındaki E.K.’nin Ankara’daki hastanelere sevki için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talebinde bulunuldu.

Talebin uygun görülmesi üzerine Ankara’dan havalanan ambulans uçak, Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yaptı. Hastaneden ambulanslarla havalimanına getirilen hastalar, uçaktaki sağlık ekipleri tarafından teslim alındı.

Aynı uçakla nakli gerçekleştirilen hastalardan 3 yaşındaki E.D.’nin Ankara Bilkent Şehir Hastanesine, 6 yaşındaki E.K.’nin ise Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.