Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığına Fahrettin Koca yerine Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ise Mehmet Özhaseki’nin yerine Murat Kurum atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2024/187 sayılı karara göre, Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığına, Dulkadir Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığına, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına ve Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, İller İdaresi Şube Müdürlüğüne getirildi. Ayrıca karara göre, 179 Kaymakam, 107 Vali Yardımcısı ve 7 hukuk müşavirinin görev yeri değiştirildi.

Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun öz geçmişi

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Rize kökenli olup, 1966 yılında Trabzon’da doğmuştur. Tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Memişoğlu, 1990 yılında mezun olmuş ve ardından 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi uzmanlığını almıştır.

Kariyerine 1996 yılında SSK Konya Ereğli Hastanesi’nde başlayan Memişoğlu, daha sonra sırasıyla PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapmıştır.

1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi’nde Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulunan Memişoğlu, 2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda Başasistanlık yapmıştır. Başhekim olarak görev yaptığı PTT Hastanesi’nde 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti ünvanını almıştır. Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında tamamlayan Memişoğlu, 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yapmıştır. Kasım 2012’de İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanmış, 2014 yılında aynı Birlikte Genel Sekreter olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Genel Cerrahi Profesörü olarak görevlendirilmiştir.

Ekim 2016’dan beri İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmakta olan Memişoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım" dedi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle" ifadelerine yer verdi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Çabamız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni bakanlar için tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni atanan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Sayın Murat Kurum’u ve Sağlık Bakanlığına atanan Sayın Kemal Memişoğlu’nu tebrik eder, üstlendikleri görevlerde üstün başarılar dilerim. Aynı kabinede görev yapmaktan onur duyduğum, yol ve dava arkadaşlarımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Sayın Fahrettin Koca’ya aziz milletimize hizmetleri için gönülden teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.